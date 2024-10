Basket Divisione regionale 2: vince la Polisportiva Chimenti. Pontremolese ancora ko nella sfida tra ultime

Avrebbe potuto essere un’ottima occasione per smuovere finalmente la classifica, ma la Pontremoleseha perso anche contro la Polisportiva Nicola Chimenti, con cui condivideva l’ultimo posto nel campionato di Divisione regionale 2. Nonostante la brillante prestazione dell’ultimo arrvato, il play Sebastiano Rocchi, l’ottima partenza sprint e il tifo della ’Fossa’ accorsa numerosa al PalaBorzacca per incitare i propri beniamini. Il risultato finale ha visto sconfitto (57-68, parziali 17-13, 25-36; 40-51) il quintetto diretto da Pedrini. Ottima la partenza dei lunigianesi con un primo favorevole parziale conclusosi 17-13 e discrete percentuali al tiro con un buon posizionamento difensivo. Ma i livornesi non ci stanno e subito reagiscono con il rientro in campo annichilendo i pontremolesi con una gran performance di gruppo, creando un secco e decisivo divario e portandosi in vantaggio alla sirena della fine del primo tempo (25-36). La Pontremolese ha provato a recuperare nella seconda parte del match ma gli avversari hanno retto. I due quarti sono finiti pari, ma nell’ultimo periodo la squadra di casa ha prodotto il massimo sforzo riuscendo ad arrivare a 2 lunghezze dai rivali. Quando però l’inerzia della partita sembrava giocasse a favore dei lunginianesi, un paio di errori difensivi e qualche tentennamento in attacco hanno permesso ai labronici di chiudere la partita. Buona la prestazione individuale dell’ultimo arrivato, Rocchi, che ha sfiorato la doppia-doppia, con 18 punti e 9 rimbalzi, ma nel complesso mancano all’appello le giocate di alcuni elementi e una maggiore continuità.

Score: Spagnoli, Adamo 15, Morillo 12, Ulivi 2, Bardi 8, Rocchi 18, Plaia, Mazzetti 2, Coduri 2, Carlotti, Reggiani, Longinotti. All. Pedrini.