Basket divisione regionale 3. Despar 4 Torri a Renazzo contro la Benedetto. Granata costretti a guardarsi alle spalle

Si prepara all’ultima gara di gennaio e del girone d’andata la Despar 4 Torri di Divisione Regionale 3. Dopo la beffa al supplementare nel derby contro la Vis, i granata di coach Tani puntano a ritornare al successo contro la Benedetto XIV, nella gara in programma stasera alle 21,15 alla palestra di Renazzo.

I biancorossi nello scorso turno hanno dovuto cedere il passo all’imbattuta capolista Matilde Bondeno, e restano in scia alla Despar a sole due lunghezze in classifica. La 4 Torri deve iniziare a guardarsi alle spalle perché ci sono tante squadre in risalita, senza perdere l’obiettivo di raggiungere il treno del secondo posto, un distacco tutt’altro che incolmabile.