Basket, Divisione regionale 3. Despar ritrova il successo contro la Veni

I buoni segnali che si erano visti sul campo della capolista Bondeno si sono tradotti in una vittoria convincente per la Despar 4 Torri di Divisione Regionale 3: i ragazzi di coach Tani hanno espugnato il parquet del fanalino di coda 55-74.

È nel quarto d’avvio che i granata fanno la differenza decisiva per le sorti del match: il parziale di 15-34, con ottime percentuali al tiro per Marianti Spadoni e compagni, indirizza subito la gara, e la Despar allunga ulteriormente quando va negli spogliatoi sul 23-48.

Nella seconda metà di partita, la 4 Torri non deve far altro che controllare il punteggio: dal 38-65 del trentesimo minuto, l’incontro si avvia verso la conclusione con la reazione dei padroni di casa, che tornano sotto le venti lunghezze di svantaggio, per il 55-74 finale.

Classifica: Matilde Basket Bondeno 32; Pgs Corticella 26; Vis 2008 Ferrara 24; HB College Castel Maggiore, Basket Estense 2011 18; Benedetto XIV Cento 16; Despar 4 Torri Ferrara 14; Acli G88 12; Gruppo Raviole Cento 10; Progresso Happy Basket 4; Veni Basket 2.