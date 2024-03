Basket Divisione regionale

Nella 4ª giornata del girone di ritorno della Poule Promozione, in Divisione Regionale 1, la Gino Landini Lerici travolge 102-54 il Cogoleto e si qualifica per i playoff dove, dopo Pasqua, se la vedrà con la Pgs Auxilium al meglio delle tre gare con eventuale spareggio in casa lericina. La Landini Lerici ha schierato: Sacchelli, Poletto, Albanesi, Tripodi, Gaspani, Omeragic, Rege Cambrin, Vignali, Pignoli, Oddone, Putti. Altri risultati: Pegli-Tigullio Santa Margherita 57-58, Pgs Auxilium Genova-Next Step Rapallo 65-76, Loano-Aurora Chiavari 65-85. Classifica: Tigullio Santa Margherita Ligure punti 26, Next Step 20, Aurora e Landini 18, Pgs Auxilium 14, Pegli 10, Cogoleto 4, Loano 2. Nella Poule Salvezza (4ª di ritorno) Follo sconfitto invece per 62-49 in casa dalla co-capolista Ardita Juve. Nel weekend di metà aprile via ai playout allora contro la Valpetronio Casarza (al meglio delle tre partite, eventuale ’bella’ in casa follese. Follo in campo con: Pizzanelli, Gelmuzzi, Cozma, Leporati, Liberatore, Salvia, Benedetto, Moscatelli, Bardelli, Adamo e Santucci. Altri risultati: Blue Sea-Juvenilia 82-55 e Bvc Sanremo-Valpetronio 80 -63. Classifica: Juvenilia Varazze e Ardita Juventus Ge punti 16, Follo 14, Villaggio Chiavari e Blue Sea Lavagna 12, Valpetronio Casarza 8, Bvc Sanremo 6.

In Divisione regionale 2 il Canaletto supera la Futura Genova 70-59 schierando Benevelli, Ceragioli, Cicala n.e., Coari, Iacopini, Monti, Zoppi, Valenti, Vernazza, Cecchinelli. La Golfo dei Poeti batte la Pontremolese per 73-48. In campo Ventrone, Pipolo, Giananti D., Giananti L., Spadoni, Santacroce, Travaglio, Bidini, Tavilla, Bodini, Russo, Buffoni. Risultati: Pro Recco–All About Genova 64-72 e Aurora-Santa Caterina 37-50. Classifica: Canaletto 34, My Basket A 32, Golfo dei Poeti 30, Futura 22, Sestri Levante 16, Pro Recco 14, All About Genova 12, Santa Caterina 10, Villaggio Chiavari 8, Pontremolese 6, Aurora 4.