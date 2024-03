Basket Divisione Regionale. Follo chiede strada all’Ardita. Landini cerca punti a Cogoleto Nella Poule Promozione di Divisione Regionale 1, la Gino Landini Lerici sfida il Cogoleto. Altri match in programma e scontri diretti nella poule salvezza. In Divisione Regionale 2, Golfo dei Poeti affronta Pontremolese. Altre partite in programma.