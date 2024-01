Basket divisione regionale. L’International si sblocca. Grifo, brutto ko in casa

Si sblocca l’Easy Car mentre la Grifo rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria scivolando verso il fondo classifica. Situazioni e morale opposto per le due imolesi del torneo di Divisione Regionale 1 che questo weekend chiuderà l’andata. L’Easy Car International ritrova la vittoria battendo 66-58 la Raggisolaris Academy. Una partita che i biancorossi hanno sempre condotto, salvo farsi recuperare nell’ultimo quarto fino al punto a punto risolto grazie a Poloni (16 punti) e Ricci Lucchi (12). Nulla da fare per la Grifo che cade in casa 62-87 contro l’Omega in una partita decisa dopo l’intervallo quando 9’ di digiuno offensivo e un parziale di 0-24 condannano i biancoblù (Barbisan 15 e Carbone 11). La Grifo torna oggi alle 21:15 a Villa Verrucchio contro Villanova Tigers; turno di riposo per l’International.