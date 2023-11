Basket Divisione regionale. Tigers contro Cesena. Dolphins, c’è Bologna

Reduci entrambe da una bella vittoria, Villa e Riccione vogliono proseguire nella marcia verso i rispettivi obiettivi in questa stagione di Divisione Regionale 1. Per l’ottava giornata i villanoviani saranno di scena stasera, alla Tigers Arena (ore 21.15) contro il Cesena Basket 2005. "Squadra vivace, giovane e ben organizzata, è vietato rilassarsi – dice coach Amadori –, aver vinto contro la capolista non significa più nulla, dobbiamo concentrarci su Cesena e dobbiamo prepararci al meglio. Vedo i ragazzi molto motivati, si allenano bene e sono parecchio uniti". Villa, che sarà ancora senza Polverelli, accoglierà però il ritorno di Andrea Buo nel reparto esterni, pur se il giocatore non è ancora al top della forma.

In casa anche i Riccione Dolphins contro l’Omega Bologna (ore 21), squadra con due punti in meno in classifica (4). I ragazzi di Ferro, che non avranno Cortini, puntano a strappare il referto rosa ma dovranno fare attenzione a Vandi, punta di diamante degli emiliani. Riccione avrà poi il turno di riposo e tornerà in campo il 24 novembre per la partita con il Basket Club Russi.