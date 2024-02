Basket divisione regionale. Tigers e Dolphins unite dallo stesso destino. Il successo arriva al supplementare

Villa e Riccione festeggiano al supplementare nella terza di ritorno di Divisione Regionale 1. I Villanova Tigers, con rotazioni ridotte e squadra affidata al vice-coach Ravello (Amadori influenzato), battono Forlimpopoli 96-92 dopo due overtime. Al 40’, con Villa avanti di 3, è Agatensi a firmare l’81-81 con una tripla che vale il primo supplementare. Di nuovo Tigers avanti e ancora ospiti a pareggiare sull’88-88 nel finale del primo prolungamento. Alle soglie del 50’, infine, a scavare il piccolo solco vincente è Raffaelli. Il tabellino: Zannoni 22, Guiducci Fe. 3, Bomba 6, Guiducci To. 7, Zanotti 12, Buo 26, Raffaelli 9, Bollini 11. All: Ravello.

Adrenalina pura anche per i Riccione Dolphins, che nella tana del Grifo la spuntano dopo un supplementare: 72-74. La squadra di Ferro, a -7 in pieno ultimo quarto, recupera e passa avanti, con entrambe le formazioni che poi, sulla parità, sbagliano il tiro della vittoria al 40’ (60-60). Nell’overtime Imola rientra sul -1 a -15" con la tripla di Barbieri, i Dolphins segnano un libero e dall’altra parte arriva l’errore che fa partire la festa. Ultima partita di Thomas Calegari in maglia Dolphins: il giocatore passerà al Tiberius di DR2. Il tabellino: Rosario Cruz 13, Gardini 19, Provesi 2, Russu 10, Fornaciari 13, Gori 4, Capelli n.e., Mainetti n.e., Ka, Calegari 13. All.: Ferro.