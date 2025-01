Basket, domani si torna in campo. 4 Torri a Santa Maria in Divisione 3

Ritorna in campo domani la Despar 4 Torri in Divisione Regionale 3 dopo il rinvio dell’ultima gara del 2024 contro il fanalino di coda Veni Basket e la sosta natalizia. I granata di coach Tani saranno impegnati a Santa Maria Maddalena nello scontro diretto per il quinto posto contro il Basket Estense nell’ottava giornata d’andata. I padroni di casa, appaiati alla 4 Torri a quota 6 punti in classifica, ma con due partite in più, sono reduci da tre successi consecutivi, tra i quali l’unico tra le mura amiche nelle tre partite disputate. Il turno: Basket Estense-Despar 4 Torri; Progresso-Veni Basket; Benedetto XIV Cento-Gruppo Raviole Cento; Acli G88-Castel Maggiore; Pgs Corticella-Matilde Basket Bondeno. Classifica: Matilde Basket Bondeno 12; PGS Corticella, HB College Castel Maggiore, Vis 2008 10; Basket Estense 2011, Despar 4 Torri 6; Progresso Happy Basket, Gruppo Raviole Cento 4; Benedetto XIV Cento 2; Veni Basket 0.