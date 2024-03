Basket, domenica a Pisa il CUS sfida Fucecchio per la permanenza in serie C

Pisa, 15 marzo 2024 – Ultima giornata di andata del girone di qualificazione, per la permanenza in serie C, che vede impegnato il Cosmocare CUS Pisa in una sfida che potrebbe già dire molto sulle reali possibilità di salvezza del quintetto universitario. Gli uomini di Cristiano Forti, terzultimi a 4 punti, gli stessi di Monsummano, affrontano infatti in casa la Folgore Fucecchio, fanalino di coda con 2 soli punti, frutto di un solo successo nella prima fase, e di due sconfitte nel nuovo raggruppamento. Un successo degli universitari, che hanno vinto una gara su tre, potrebbe rinsaldarli al terzultimo posto e metterli in condizione di affrontare i play-out in condizioni più favorevoli. FOLGORE FUCECCHIO – La squadra allenata da Samuele Rastelli, reduce da una stagione molto travagliata, con una sola vittoria nel corso della regular season, peraltro sul campo non facile della Fides Montevarchi, ha recentemente tesserato gli esperti giocatori livornesi Tommaso Spinelli e Francesco Mori, entrambi ex Liburnia, perdendo a favore di Altopascio il lungo Lorenzo Torrigiani, dopo aver già perso, a stagione in corso, gli altri lunghi Daniel Laffitte e Yuri Verdiani. Il roster ha in Christian Ghiarè, guardia di provenienza Montecatini, il miglior realizzatore, con una media in doppia cifra, seguito dall’altra guardia Berti e dall’ala Menichetti. I biancoverdi non hanno avuto fortuna nelle due prime gare giocate nel nuovo girone, perdendo con Monsummano e con Fides Livorno. COSMOCARE CUS PISA – La squadra di coach Forti, dopo il periodo buio del girone di ritorno della prima fase, è tornato alla vittoria con Synergy Valdarno, all’ultima giornata e, nel girone di qualificazione per la salvezza, ha perso di misura con Bottegone, dimostratosi alla portata dei gialloblù, ha vinto con US Livorno e ha perso a Montevarchi, con importanti assenze, sul campo di una Fides più da play-off che da poule retrocessione. L’avversario di domenica (ore 18 al PalaCus di Via Chiarugi) non è da sottovalutare, ma Fiorindi e compagni hanno certamente le carte in regola per vincere e rafforzare la terzultima posizione (la quartultima dista attualmente 6 punti) ed iniziare così i play-out con qualche chance di salvezza in più. Giuseppe Chiapparelli