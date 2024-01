Basket: domenica l’attessima sfida contro la Virtus Bologna. PalaBigi sold-out per l’arrivo delle Vu-Nere

Nella buona e nella cattiva sorte. Come dovrebbe essere anche tra moglie e marito, quando ci si giura amore eterno davanti a Dio.

Condizionale d’obbligo di questi tempi, ma non per i tifosi della Pallacanestro Reggiana che hanno una fede che si sta dimostrando incrollabile. Stagione dopo stagione, partita dopo partita e con un comune denominatore: il derby della via Emilia con la Virtus Bologna. Sembra infatti essere ormai una costante: quando arrivano le Vu-Nere, il PalaBigi è sold-out.

Per la partita di domenica restano circa cinquanta biglietti (acquistabili online attraverso ‘Vivaticket’ oppure in sede, dalle 10 alle 13) che verosimilmente saranno bruciati già in mattinata. Una situazione - quella dei 4530 posti tutti occupati - che si è verificata nel lontano 2019, precisamente il 3 novembre, quando la Segafredo guidata da coach Djordjevic spazzò via la Grissin Bon di Buscaglia con un netto 79 a 59 e con Gaines (16 punti), Hunter (16) e Ricci (12) sugli scudi. Un ‘tutto esaurito’ confermato anche nella stagione scorsa, una delle più difficili nei quasi 50 anni di storia della Pallacanestro Reggiana e in cui solo una serie di coincidenze (anche molto fortunate) hanno evitato la retrocessione. A fare il tifo per Vitali e compagni lo scorso 12 febbraio c’era una praticamente una città intera. La bolgia dantesca ricreata dagli appassionati non bastò però per avere la meglio sul team di Scariolo, guidato dall’ultimo artista della pallacanestro continentale, giunto all’ultimo atto nel nostro palazzetto: Milos Teodosic. Finì 74 a 63 per gli ospiti e ‘Re Milos’ dominò virtualmente la partita con 11 punti, 2 recuperi e 4 assist per i compagni, tra cui si distinsero Jaiteh (14 punti e 11 rimbalzi) e Nico Mannion (12 con 3/4 da 3). Per ritrovare dei ‘pienoni’ simili bisogna addirittura tornare indietro di quasi sei anni, al marzo del 2018. Fu infatti per le indimenticabili sfide di Eurocup, prima contro lo Zenit e poi con il Lokomotiv Kuban, che il ‘Bigi’ fece registrare l’esaurito in ogni ordine di posto. Il 14 marzo di quell’anno, contro i russi del San Pietroburgo la decisiva gara 3 finì 105-99 per i biancorossi che - guidati da un immenso Chris Wright (25 punti e 34 di valutazione) - approdarono in semifinale. L’altro sold-out invece, in occasione della gara 2 contro il Lokomotiv, si rivelò molto amaro. Della Valle e compagni persero infatti per 79 a 69 dicendo addio ai sogni di gloria. Quello che non cambia, in ogni caso, è la passione che il pubblico reggiano conferma di avere verso la squadra di basket della propria città.

Francesco Pioppi