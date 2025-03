Basket. Domenica prossima. Player Clinic Tour a San Rocco a Pilli

Sport and Fun Holidays, licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio NBA Basketball School, ha annunciato il calendario degli eventi dedicati a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 15 anni. Il programma è disponibile su www.nbabasketballschool.it e include una serie di iniziative in diverse città italiane fino alla fine del 2025.

Grazie alla collaborazione con PalioAcanestro, il prossimo 23 marzo si terrà la terza tappa del secondo Player Clinic Tour di quest’anno nel Palasport di San Rocco a Pilli. Le sessioni suddivise per fasce d’età sono aperte a tutti gli atleti indipendentemente dalla loro società di appartenenza: la fascia di età compresa tra gli anni 2014 e 2016 alle 15 mentre quella tra il 2009 e il 2013 alle 17.

"Siamo entusiasti di portare eventi come NBA Basket School Italy offrendo opportunità uniche alle società e ai ragazzi che credono nel progetto PalioAcanestro Opportunity. Il nostro impegno è creare esperienze di valore, promuovendo la crescita del basket giovanile e la cooperazione tra le realtà sportive locali" dice soddisfatto Martino Galasso presidente di PalioAcanestro.