Basket donne A1. L’E-Work prepara un’altra sfida impossibile: sabato c’è Roma, Dixon ancora out

Più di così l’E-Work non poteva fare a Sesto San Giovanni. La sconfitta era scontata, visto che le faentine si sono presentate senza Dixon, out per uno stiramento al polpaccio che la terrà fuori anche sabato nel match casalingo con Roma, Cvijanovic, rientrata dopo due settimane di stop per un problema muscolare, e con Spinelli non al meglio per l’influenza che l’aveva debilitata per tutta la settimana. La squadra ha comunque dato il massimo fino alla fine, ma non poteva impensierire la quarta forza del campionato. "Ci mancavano due giocatrici importanti come Cvijanovic e Dixon – spiega l’ala Marzia Tagliamento - e la panchina era quindi corta. Abbiamo provato a rientrare in partita dando sempre tutto quello che avevamo e nel terzo quarto abbiamo reagito poi l’ossigeno è finito. Le poche rotazioni sono state determinanti contro una squadra di ottimo livello". Il futuro non sorride, perché sabato arriverà una Roma in piena corsa per i playoff, lo stesso obiettivo di Sassari che attenderà domenica 14 le faentine nella loro ultima gara di regular season, perché poi riposeranno nella giornata conclusiva. Il rischio di chiudere il campionato con soltanto quattro vittorie, peggior risultato del Faenza Basket Project nei tre anni di A1, è altissimo, ma ormai da tempo l’obiettivo è arrivare pronti ai playout che inizieranno il 28 aprile. Intanto pare ormai certo che sarà Brescia la quarta squadra a disputare i playout, come è sicuro che nel primo turno le faentine troveranno Milano: manca solo la matematica.

Luca Del Favero