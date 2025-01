Basket donne a2. Foxes a Benevento. Vittoria di rimbalzo nella sfida-salvezza

Il Giussano ha fatto il suo dovere ed è andato a vincere la sfida salvezza a Benevento (63-56). "Non è stata la miglior partita che abbiamo giocato in questa stagione, ma dovevamo vincere e ce l’abbiamo fatta – il commento di coach Dario Aramini –. Abbiamo disputato tutto il primo tempo sotto ritmo a causa del freddo in palestra, ma abbiamo compensato col nostro vantaggio fisico e di centimetri. Abbiamo però commesso qualche errore di troppo che ha tenuto a galla la squadra di casa, andando all’intervallo sul +3 (32-35)". Nel terzo tempo le foxes riescono a capitalizzare le palle perse dalle campane.

Poi la partita è proseguita "senza patemi" fino alla vittoria. Migliore in campo per il Giussano, Ilaria Bernardi (nella foto), che ha realizzato 15 punti e catturato 10 rimbalzi. Molto bene in regia Francesca Diotti, prezioso il lavoro sotto i tabelloni di Magdalena Szajtauer. Proprio il dominio a rimbalzo ha consentito alle foxes di aggiudicarsi l’incontro. "Chiudiamo il girone di andata con 8 punti in classifica – continua il coach –, siamo consapevoli che questo campionato è molto difficile per una formazione giovane come la nostra. Questa settimana faremo delle riflessioni e decideremo l’indirizzo tecnico della squadra. Faremo le prime valutazioni sulle giocatrici per capire se e quando intervenire nell’organico nell’ottica della salvezza in Serie A2".

Ant.Gal.