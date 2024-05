Basket Donne, miracolo salvezza. Chiara Discacciati da favola. Robbiano batte la favorita Broni

Festeggia Robbiano, retrocede Broni. Vincendo la “bella“ per 61-54 la formazione brianzola ha centrato l’obiettivo della permanenza in Serie B femminile. C’è voluta una Chiara Discacciati da favola (per lei 29 punti), ben spalleggiata da Giulia Marra, Valeria Barlassina e Giulia Bartesaghi. "Broni era superiore a noi dal punto di vista tecnico per cui molti ci davano per spacciati – racconta coach Marco Fumagalli – invece abbiamo dimostrato di avere un grande carattere andando a vincere due volte in trasferta. Gara1 è stata la nostra migliore prestazione stagionale, ma anche nell’ultimo atto abbiamo messo in campo cuore e grinta. Le padrone di casa sono partite 4-0, ma con due canestri da tre punti di Discacciati abbiamo messo subito la freccia del sorpasso e abbiamo tenuto la situazione in pugno fino al quarantesimo minuto. Al termine del primo tempino eravamo avanti solo di due lunghezze, poi abbiamo alzato l’intensità difensiva e, facendo alternanza di individuale e zona, le abbiamo messe in grossa difficoltà volando al +9 dell’intervallo".

Nella ripresa Broni ha ricucito il gap fino al -4, ma non ha mai dato l’impressione di poter ribaltare il risultato perché "noi siamo stati sempre lucidi, compatti e concentrati – l’analisi del coach –. Bartesaghi ha realizzato dei canestri di vitale importanza nei momenti cruciali, mentre Discacciati è stata costantemente una spina nel fianco delle nostre avversarie. Il successo in questa sfida ad alta tensione emotiva è un premio per tutto quello che di buono abbiamo fatto nell’intero campionato".