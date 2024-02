Basket donne Serie A2. Giussano piega Torino nonostante gli infortuni: "Mentalità vincente, ora sotto con Broni»

Più forte degli infortuni, Giussano vince il confronto diretto con Torino (71-64) ed entra in zona playoff. Inizialmente la formazione brianzola non ha schierato Klaudia Niedzwiedzka, ferma da dieci giorni per un’infiammazione ad un polpaccio, ma le compagne non hanno sentito la sua mancanza perché era in giornata ispirata al tiro Giulia Manzotti. Muovendo bene la palla la foxes si sono portate a +10, poi è arrivata la mazzata dell’infortunio ad un ginocchio per la tiratrice Manzotti e Torino ne ha approfittato per rientrare in partita. "Nella ripresa abbiamo dovuto rischiare la carta Niedzwiedzka e la polacca ha risposto alla grande realizzando canestri importanti – spiega l’allenatore Dario Aramini –, la squadra ha reagito con carattere all’infortunio di Manzotti, gestendo bene il ritmo e restando lucida anche contro la difesa a zona. Purtroppo abbiamo avuto problemi nei rientri difensivi e le avversarie ne hanno approfittato colpendo diverse volte in contropiede, impattando sul 45-45".

A trascinare la squadra biancoblu alla vittoria ci ha pensato Francesca Diotti, brava a creare gioco per sè e per la compagne con alcune giocate di classe, capace di segnare 16 punti e distribuire 6 assist. Notevole anche la prestazione di Valentina Gatti che è andata in doppia doppia con 15 punti e 14 rimbalzi. "Diotti sta salendo nel rendimento di partita in partita proponendosi come playmaker di esperienza e di qualità tecnica – dice sempre coach Aramini –, ha giocato molto bene anche Sofia Lussignoli, ma tutta la squadra ha dato una risposta positiva alla situazione di emergenza, dimostrando che c’è un grande affiattamento nel gruppo. Quando le avversarie si sono rimesse in carreggiata non siamo andati in crisi, ma ci siamo compattati giocando in modo maturo e con mentalità vincente. Ora ci prepariamo a sfidare in casa Broni, che nella gara di andata ci ha battuto di un punto, sfruttando il fatto che noi abbiamo dilapidato un grosso vantaggio".

Antonella Galimberti