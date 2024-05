Basket donne Serie A2. Il Giussano della coach “Moky“: "Voglio velocità e generosità»

Per prendere il posto del pluridecorato Aldo Corno, Giussano ha messo al timone della squadra Monica Stazzonelli. Dopo una carriera da giocatrice, l’allenatrice classe ’68 ha dimostrato di essere una fuoriclasse anche seduta in panchina, cogliendo risultati lusinghieri soprattutto nei settori giovanili in giro per l’Italia. Contattata a fine campionato dal presidente Ettore Colico, Stazzonelli ha subito accettato la proposta. "Da Giussano mi avevano già chiamato l’anno scorso per chiedermi se volevo affiancare Aldo Corno – spiega coach Stazzonelli –, ma avevo già trattato la conferma all’Ororosa di Bergamo. Qualcosa però era scattato e, questa volta, ho accettato con entusiasmo. Ho a disposizione maggio e giugno per prendere contatto con la squadra in allenamento e guardare i video delle partite della stagione appena terminata. È importante valutare le caratteristiche di ogni giocatrice per vedere se sono adatte al tipo di gioco che intendo sviluppare". Ogni tecnico ha le sue idee e "personalmente mi piace il basket in velocità – conferma la coach –, con difesa forte e contropiede. Una volta stabilito il budget, con la società vogliamo formare una squadra con cinque giocatrici senior e un paio di giovani già forti, ma con grandi margini di miglioramento". Chiarito l’aspetto tecnico, "dal punto di vista umano ci tengo a confermare le giocatrici della passata stagione di A2 e aggiungerne di nuove, tutte con grande spirito di squadra. Per avere successo ognuno deve mettere il gruppo davanti alle esigenze individuali, avere cuore e anima. Chi viene a giocare da noi deve avere grosse motivazioni e deve sentirsi a casa. Spero davvero di poter allestire un organico coeso e unito sotto ogni aspetto, pronto a lavorare sodo in palestra durante la settimana per poi dare tutto in partita. Giussano è il posto giusto".

Antonella Galimberti