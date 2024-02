Basket donne serie a2. Le foxes finiscono nella gabbia di Broni: "Una sconfitta così ci può anche stare»

Giussano non riesce nell’impresa contro Broni, quarta forza della Serie A2, perdendo 64-75. "Siamo in condizioni fisiche pessime – ammette l’allenatore delle foxes Dario Aramini – Manzotti rientrerà questo sabato contro Roma, mentre Klaudia non si sta allenando da due settimane. In più Valentina Gatti è stata recuperata in extremis per la partita dopo aver avuto la febbre per diversi giorni. Nonostante tutti questi handicap abbiamo giocato alla pari con Broni per trentacinque minuti, poi abbiamo finito le energie e le nostre avversarie ne hanno approfittato". Nei minuti finali sono venute fuori le forti individualità di una squadra che ha ambizione di fare il salto di categoria, mentre "noi puntiamo a salvarci senza dover passare attraverso i playout". "È una sconfitta che ci può stare nel nostro cammino – la conclusione del coach –, ora dobbiamo sperare di fare una buona settimana di allenamenti per tornare in forma in vista dell’importante gara di sabato in trasferta contro il fanalino di coda Stella Azzurra Roma. È un impegno che non dovremo sottovalutare".

Antonella Galimberti