Basket donne Serie B. Il Robbiano mastica amaro

Non riesce il colpaccio al Robbiano, che in casa contro il Basket Femminile Milano cede 71-55. "Il punteggio finale non è veritiero, per trenta minuti giocando alla pari contro la quarta forza della Serie B – dice coach Marco Fumagalli –. Nell’ultimo tempino sono venute fuori di prepotenza le individualità della formazione milanese, noi ci siamo innervositi e abbiamo fallito otto tiri liberi consecutivi, finendo ko. Ora abbiamo un altro impegno proibitivo, in trasferta contro Pontevico che è seconda nella graduatoria della categoria".

Ant.Gal.