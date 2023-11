Basket donne - Serie B. Nuova Virtus, vittoria dopo oltre un mese

Dopo un lungo digiuno, che durava dal 22 ottobre e dal 63-54 rifilato a Finale Emilia, La Fse Nuova Virtus Cesena è finalmente tornata alla vittoria nel campionato di basket femminile di serie B arrivando a quota 6 punti e piegando per la seconda volta, dopo il match dell’andata, San Lazzaro, finita ko al PalaIppo 50-46.

Una lunga serie di infortuni e acciacchi (in settimana Venanzi non si era allenata per problemi a una caviglia, mentre Andrenacci in fase di riscaldamento aveva rimediato una brutta botta al pollice sinistro) sembravano dare per spacciata la compagine cesenate contro una San Lazzaro che si è invece presentata in salute e in forma, ma la squadra di coach Chiadini nel momento di difficoltà ha saputo stringere i denti e portare a casa il risultato che già da troppo tempo mancava.

Il primo periodo vede partire di slancio le ospiti che con Mezzini e Vettore attaccano molto bene il canestro, mentre la Fse è ancora indecisa in attacco e poco presente in difesa. Sono Clementi e Bianconi a permettere che si arrivi alla prima sirena in parità (12-12 al 10’). Nel secondo periodo però l’approccio della Nuova Virtus cambia: Bianconi in difesa si occupa di oscurare la via del canestro a chiunque le passi vicino, mentre Clementi, Battistini e Andrenacci (comunque in campo per 40’ nonostante il problema alla mano) si incaricano di bersagliare il canestro avversario, portando la Virtus in vantaggio di 9 punti sul 24-15 al 15’. Il tentativo di fuga viene però progressivamente ricucito dalle ospiti che arrivano a metà gara in piena scia, sul 26-23 firmato da Mosconi.

Nella ripresa la partita si gioca punto a punto con la Fse Cesena che trova canestri importanti da sotto con Clementi e solidità offensiva da Bianconi che segna sia da fuori che dalla lunetta ottimizzando i molti falli subiti. San Lazzaro invece mantiene’ la testa fuori dall’acqua ‘ grazie a un paio di triple di Mezzini e Marchi (38-34 al 30’).

L’ultimo periodo è la ‘fiera dell’errore’ con le squadre incapaci di prendere le redini della gara; così Cesena si affida alla gestione dei ritmi della sua capitana Semprini che amministra i possessi in attacco, mettendo in difficoltà con il pressing la regia avversaria. Giocare col cronometro però n on basta, anche perché San Lazzaro approfitta delle polveri bagnate delle cesenati per pareggiare sul 41-41. Le padrone di casa reagiscono prima con Battistini che segna il nuovo vantaggio e poi con Clementi (migliore realizzatrice del match) e di Bianconi che mettono in cassaforte il tanto referto rosa. Il tabellino cesenate: Nociaro, Clementi 17, Bianconi 13 (14 rimbalzi), Battistini 6, Venanzi, Bertozzi ne, Andrenacci 11 (9 rimbalzi), Guidi, Di Cristo ne, Balducci ne, Chiadini Cam. ne, Semprini 3.