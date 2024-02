Basket donne serie b. Pontevico dilaga. Robbiano affonda

In Serie B femminile arriva un’altra severa lezione per il Robbiano, che perde 36-63 contro Pontevico. Le cifre dicono molto sulla differenza dei valori in campo. "Pontevico viaggia nei piani alti della classifica ed è fuori dalla nostra portata – riconosce coach Marco Fumagalli –. Ora finalmente possiamo lasciarci alle spalle le sfide contro le prime della classe come Albino, Pontevico e le due milanesi. Adesso il calendario ci propone di affrontare Broni e Sondrio e dovremo cercare a tutti i costi di prenderci la posta in palio".