Basket donne Serie B. Robbiano a testa alta nei playout

Subito a testa alta il Robbiano che, in gara-1 dei playout, ha espugnato il campo di Broni con il punteggio di 69-51. "Abbiamo disputato la nostra migliore partita di quest’anno, partendo forte e restando in controllo per quaranta minuti – l’analisi di coach Marco Fumagalli –. Causa infortuni abbiamo avuto una rotazione di sette giocatrici e tutte hanno dato l’anima per centrare la vittoria. Broni, sapendo che nelle ultime gare di regular season avevamo fatto fatica, pensava che avrebbe avuto vita facile, ma così non è stato per meriti nostri". Tanto che "abbiamo concluso l’incontro con quattro giocatrici in doppia cifra, in particolare siamo stati trascinati dalla top scorer Marra, che ha segnato 20 punti. Sotto i tabelloni abbiamo lottato con grinta, tenendo testa alle valide lunghe del Broni. Ora pensiamo a gara-2 in programma sabato in casa. Se sapremo ripeterci, avremo un’altra stagione in Serie B".

Ant.Gal.