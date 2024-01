Basket donne Serie B. Robbiano demolita dalla capolista

Contro Albino, la prima in classifica della Serie B femminile, Robbiano ha subìto una severa lezione perdendo con 38 punti di scarto. "Non era certo questa la partita da vincere per noi eppure, nonostante non avessimo pressione addosso, siamo scesi in campo troppo tesi e timorosi – l’analisi di coach Marco Fumagalli –. Siamo andati subito in difficoltà finendo sotto 20-5 al termine del primo periodo di gioco. Con il passare dei minuti la squadra bergamasca ha incrementato il vantaggio evidenziando la differenza dei valori in campo. Noi abbiamo perso molti palloni regalando alle avversarie diversi canestri facili in contropiede. Nella ripresa, in avvio abbiamo ricucito parzialmente lo strappo grazie ad una buona reazione corale, ma appena loro hanno ritrovato con semplicità la via del canestro noi ci siamo sciolti come neve al sole". Per tutto il resto dell’incontro si è vista sul parquet solo una squadra, ossia quella di casa, "mentre noi arrivavamo in ritardo su ogni pallone. Anche la difesa a zona non ha dato i suoi frutti e siamo precipitati a -38. Voltiamo pagina e pensiamo subito alla prossima gara".