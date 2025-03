Basket donne serie C. Il Capra Team fa 15 su 15. Steso anche il Sunrise Rimini

Il Capra Team Ravenna esordisce nella fase ad orologio con la vittoria in casa del Sunrise Rimini, mantenendo così l’imbattibilità dopo quindici partite. Le bizantine vincono con un rotondo 53-24 (15-8; 30-8; 43-19), mettendo un’altra ipoteca sul primo posto, per il quale manca soltanto la matematica.

L’Hakuna Matata San Pietro in Campiano non scenderà invece in campo nella prima giornata della seconda fase, in quanto la gara con il Basket Village Granarolo è stata posticipata a mercoledì 16 aprile. Nel prossimo turno ci sarà il derby Capra Team – Hakuna Matata in programma venerdì 21 alle 21 alla palestra Mattioli.

Al termine della fase a orologio lunga quattro partite (ogni squadra affronterà in casa le due formazioni che la seguono in classifica e fuori le due che la precedono), accederanno ai playoff le prime due dei tre gironi regionali e le due migliori terze, che si giocheranno le due promozioni in serie B.

Il tabellino del Capra Team: Maioli 3, Pieraccini 8, Ronchi 12, Sampieri 2, Girelli 5 , Ragghianti 8, Rossi 5, Pirazzini 2, Dasara 2, Balella, Sabbatani, Shlyakhtur 6. All.: Lisomi

Classifica: Capra Team Ravenna* 30; San Pietro in Campiano 24; Granarolo 20; Virtus Imola 14; Sasso Marconi 10; Bologna 8; Sunrise Rimini* 8; Miramare 0. * una gara in più