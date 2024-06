Basket. Doppietta argentana nel ’3 vs 3

Più di trenta squadre partecipanti, tre categorie giovanili e le premiazioni nella memoria di Mario De Sisti, Rodolfo Perini e Piero Zabini.

La fase provinciale del 3x3, organizzata sabato mattina ai campi del Parco Coletta dalla Fip, ha visto alternarsi diverse formazioni della provincia, le cui vincenti parteciperanno alla fase regionale della manifestazione in programma a Misano di Rimini.

Nella categoria under 14, il successo è andato alla Cestistica Argenta che in finale ha avuto la meglio (5-4) sulla Benedetto 1964 Cento; salendo di età, affermazione degli argentani anche nella categoria under 16, questa volta al cospetto di Gallo (8-4).

Negli under 18 la vittoria è andata alla Benedetto 1964 Cento, in un derby tutto in famiglia nella finalissima che ha visto prevalere 11-8 la formazione ‘c’ sulla ‘b’. Le premiazioni sono avvenute alla presenza dei familiari di Rodolfo Perini e Piero Zabini, in loro ricordo.

j.c.