Basket Dr 1: i risultati. International e Grifo, weekend da dimenticare

Weekend da dimenticare per le due imolesi, uscite senza vittoria dal terzultimo turno di Divisione Regionale 1 e ora, a due giornate dalla fine della stagione regolare, l’Easy Car International aspetta almeno un’altra vittoria per garantirsi la salvezza mentre la Grifo deve tenere i due punti di margine sull’ultima posizione per provare a giocarsi la salvezza ai playout. Proprio la Grifo è uscita battuta sul campo della capolista Argenta per 83-73 dopo una gara in cui gli imolesi hanno retto per i primi due quarti, pur senza l’infortunato Signorini ma con Carbone (17 punti), Schillani (14) e Laghi (11) sugli scudi, ma nel terzo quarto arriva l’allungo decisivo dei padroni di casa. In precedenza la Grifo era uscita sconfitta anche nel turno infrasettimanale con a Massa Lombarda. L’International cade per 64-61 in casa del Gaetano Scirea Bertinoro dopo una partita combattuta, con Troisi (14), Roli e Ricci Lucchi (12) a dare il meglio per i biancorossi.