BASKET - DR 1. Massa Lombarda, colpaccio a Bologna

Larga vittoria per il Lusa Basket Massa Lombarda. I ravennati sbancano il campo dell’Omega Bologna 84-43 (23-13; 34-23; 56-34), chiudendo i conti nel terzo quarto. Massa Lombarda ritornerà in campo domani a Russi (ore 21.15), mentre la Raggisolaris Academy sarà di scena domani alle 21 a Imola con l’International. Al termine del girone d’andata mancano due partite e Russi deve ancora recuperare quella in casa con la capolista Budrio, posticipata a mercoledì 31 gennaio. Il tabellino di Massa Lombarda: Orlando 5, Rivola 3, Alessandrini 9, Spinosa L. 12, Spinosa A. 8, Castelli 8, Delvecchio 11, Ravaglia 4, Berardi 2, Fabiani 18, Dalla Malva 4. All.: Solaroli Classifica: Budrio e Argenta 24; Granarolo 22; Artusiana Forlimpopoli* e Cesena 20; Villanova Tigers 18; Baricella e 4 Torri Ferrara 16; Riccione, Bertinoro e Massalombarda 12; Faenza, Omega Bologna, International Imola* e Castel San Pietro 8; Grifo Imola 6; Russi 4. * devono ancora riposare