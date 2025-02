Basket Dr1

Il Lusa Massa Lombarda vince 73-53 (11-13; 33-23; 47-33) contro il fanalino di coda International Imola nel recupero della nona giornata d’andata e conquista matematicamente il primo posto nel girone con tre giornate d’anticipo dal termine della regular season. Come da pronostici, il Lusa non ha avuto problemi per vincere, piazzando il break decisivo già nel secondo quarto per poi mantenere un vantaggio di oltre dieci punti fino alla fine.

Curiosamente Massa Lombarda e International si ritroveranno lunedì alle 20.15 alla palestra Ravaglia di Imola nella terzultima giornata di andata. Raggisolaris Academy e Lugo giocheranno invece stasera: Faenza alle 18.30 a Villanova con i Tigers, mentre Lugo scenderà in campo alle 19 in casa con il Tiberius Rimini. Entrambi sono scontri diretti e con una vittoria, le cugine ravennati raggiungerebbero Massa Lombarda nella Poule Play Off alla quale si qualificano le prime cinque. Le prime cinque squadre dei tre gironi regionali saranno suddivise in nuovi gironi misti da cinque formazioni ciascuno per dare vita alla Poule Play off che si giocherà dal 2 marzo all’11 maggio. La formula prevede gare di andata e ritorno e una nuova classifica (non verranno considerati i punti della prima fase con squadre provenienti dallo stesso girone), ma non si conosce il numero delle squadre che passerà il turno e che giocherà gli spareggi playoff, perché il Comitato Regionale non ha ancora comunicato il regolamento completo.

Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 2, Colombo 10, Spinosa A. 14, Dalla Malva 5, Caroli 10, Iapparone, Flan 2, Rivola 8, Fabiani 8, Gorini 2, Ciadini 12. All. Solaroli. Classifica: Massa Lombarda* 30; Lugo, Raggisolaris Academy e Bertinoro 22; Tiberius Rimini e Tigers Villanova 18; Aics Forlì 16; Riccione e Basket 2005 Cesena 14; Castel San Pietro 8; International Imola* 6. * deve ancora riposare.