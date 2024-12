Basket Dr1

Doppio ko per Riccione e Tiberius in un ultimo turno di Dr1 che vedeva riposare i Villanova Tigers. I Dolphins di coach Ferro cedono alla capolista Massa dopo una lotta durata 40 minuti, nella quale Riccione era sul +1 a metà gara e sul -1 a fine terzo (56-57). Nel finale sono stati gli ospiti a sprintare per il 68-74 conclusivo. Il tabellino: Renzi, Rosario Cruz 24, Protti, Bonfè 7, Russu 12, Gori ne, Amatori 9, Capelli, Curcio 12, Ka, Borla 4, Diakhoumpa. All.: Ferro.

Niente da fare anche per il Tiberius, con l’Aics a imporsi in casa per 79-66 grazie al break di inizio ripresa (55-46 al 30’) dopo che i riminesi avevano chiuso all’intervallo sul +2. Il tabellino: Del Fabbro 17, Gamberini 10, Amadori 3, Antolini 3, Campajola 4, Serpieri 5, Buo 11, Nuvoli 7, Calegari 6. All.: Brienza.

La classifica: Massa 18; Faenza 16; Aics Forlì 14; Bertinoro e Lugo 12; Villanova Tigers, Tiberius, Riccione Dolphins e Cesena 10; Castel San Pietro 8; Imola 6.