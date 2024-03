Basket DR1. Affrico-Asciano partita da brividi. Maginot in viaggio

La decima giornata di ritorno del girone C di Divisione Regionale 1 si apre con il big match di Firenze tra i locali dell’Affrico e la capolista Advinser Asciano. Alle 18.30 il team delle crete allenato da coach Totaro fa visita ad una delle big del girone per provare a cogliere i 2 punti forse decisivi per blindare la prima posizione in classifica. Nelle gare di domani compito agevole sulla carta per il Valdelsa Basket che alle 18 al PalaFrancioli attende la visita di Scandicci. Più difficile invece la gara che attende allo stesso orario la Parmolaia Maginot a Montespertoli. I ragazzi di Papi si trovano a +6 sugli avversari di giornata ed in caso di vittoria festeggerebbero l’accesso matematico ai playoff. Sempre alle 18 si gioca a San Giovanni Valdarno dove la Simus Monteroni cerca uno scalpo pesante, quello del Galli Basket, dopo aver battuto la settimana scorsa Certaldo. Alle 18.30 il derby che chiude il programma di giornata, quello tra Nesi Tappezzerie Poggibonsi e Cus Siena. Dal Bernino per gli universitari passa l’ultimo treno salvezza, mentre i locali hanno messo nel mirino la prima posizione dopo aver battuto la capolista Asciano a domicilio nel turno della settimana scorsa.