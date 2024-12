Basket DR1. Asciano batte Montespertoli, il Poggibonsi cade a Vaiano

Nel 12º turno di andata del girone B del campionato di divisione regionale 1 vince in volata la Advinser Asciano che al palaGrandi batte Montespertoli 66 a 64 (Losigo R, Losigo L 2, Monnecchi 9, Gazzei 9, Becatti 4, Falcai 8, Falchi L 10, Chierchini 8, Falchi R 7, Casini 9, De Marco, Ciacci). Partita molto combattuta che ha visto le due squadre darsi battaglia per 40 minuti. L’esperienza degli ospiti ha consentito loro di giocarsi il finale punto a punto dove a spuntarla è stata però la formazione di coach Totaro che compie così un passo avanti importante in classifica rimanendo agganciata alle inseguitrici della capolista Certaldo.

Sconfitta esterna sul parquet della seconda forza del campionato invece per la Paolo Nesi Group Poggibonsi che cade a Vaiano contro la pallacanestro Val Bisenzio con il punteggio di 62-52 (Dieng, Del Cucina 19, Ceccatelli 2, Giorgi 6, Mucci 4, Borgianni, Ravenni 3, Testi, Figus 2, Rumachella, Maestrini 6, Juliatto 12). I giallorossi di Franceschini pagano la serata non proprio rose da a livello offensivo e non riescono così a dare continuità ai propri risultati rimanendo nella parte centrale della graduatoria. Nelle gare del sabato sono arrivate le importanti vittorie di Valdelsa Basket (69-61 contro Synergy Valdarno) e della Parmolaia Maginot che nello scontro salvezza ha battuto la Union Campi 71-64 (Ciacci, Bianciardi, Falchi 25, Bartelloni 10, Delfino, Iannoni, Liotta 2, Vegni 4, Cini 2, Chellini 14, Tirinnanzi, Morelli 14) distanziando le ultime 2 posizioni della classifica. Quarto ko consecutivo, invece, per una Simus Monteroni che sta attraversando un periodo di difficoltà. Dopo aver toccato il +10 durante la partita la squadra di Rossi si è arresa alla Pallacanestro Calenzano che si è imposta 61-54 (Caniglia 8, Banchero 17, Perinti, Picchi, Starnini, Santini 2, Manetti 3, Brocco, Tognazzi 3, Milano 9, Piattelli 12).