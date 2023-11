Basket DR1. Asciano e Valdelsa pronte e ripartire. Cus: sfida al Galli

Si è fermata a San Giovanni Valdarno contro il Galli l’imbattibilità stagionale della Advinser Asciano. Nel turno infrasettimanale di Divisione Regionale 1 la formazione di coach Totaro ha perso 72-62 dopo una gara passata sempre a rincorrere. I biancazzurri mantengono comunque la vetta della classifica del girone C in vista dell’attesissimo derby di domani pomeriggio (18,30 al PalaGrandi) contro Valdelsa Basket. Biancorossi colligiani anch’essi sconfitti nel turno infrasettimanale dal forte Affrico Firenze. La gara del PalaFancioli si è conclusa 80-91 in favore dei fiorentini. Il turno di metà settimana ha portato sfortuna anche al Cus, battuto a Certaldo 56-52. Una gara comunque positiva per gli universitari, privi di Chiacig, che hanno tenuto testa ad un delle migliori formazioni del girone sfiorando la vittoria. Il Cus tornerà in campo domani sera alle 20.15 al PalaCorsoni per affrontare il Galli Basket. Altro match e altra sconfitta anche per la Parmolaia Maginot che è caduta a Scandicci 64-61 dopo una partita condotta per lunghi tratti. Nel finale il sorpasso dei padroni di casa che con maggiore lucidità ed un fischio errato che ha privato i senesi del possibile possesso della vittoria hanno portato a casa i 2 punti. Maginot che questa sera sarà impegnata nel derby casalingo con Monteroni, che invece giovedì sera ha colto il secondo successo consecutivo battendo nettamente Terranuova con il punteggio di 71-47. Prosegue anche il momento positivo della Nesi Group Poggibonsi. Il team di coach Franceschini giovedì sera ha vinto a Montespertoli 62-68 conquistando il terzo successo di fila e domani pomeriggio alle 18,30 al Bernino affronterà il fanalino di coda del campionato, i Jokers Legnaia.