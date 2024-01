Basket DR1. Asciano-Maginot. La Nesi Poggibonsi affronta Monteroni

È una prima giornata di ritorno di Divisione Regionale 1 ricca di derby quella che andrà in scena questa sera. Alle 18,30 in contemporanea si giocano a Asciano e Poggibonsi due partite importanti e molto sentite. Al PalaGrandi scendono in campo i locali della Advinser di coach Totaro e la Parmolaia Maginot di Papi. Stanno sicuramente meglio i locali, reduci dal successo in coppa Toscana e dalla vittoria in campionato della settimana scorsa, rispetto a una Maginot battuta nettamente a Firenze dalla capolista Affrico nell’ultimo turno. Tanti gli incroci in questo match con numerosi giocatori ascianesi che provengono dal settore giovanile della Virtus (casa madre della Maginot). Al Bernino di Poggibonsi si gioca invece la gara tra Nesi Tappezzerie e Simus Monteroni. Match molto atteso tra due squadre in forma e pronte a darsi battaglia per i 2 punti in palio con lo sguardo di entrambe rivolto verso le zone alte della classifica. Alle 20.15 chiude il programma la sfida interna del Cus contro Terranuova, uno scontro di bassa classifica che i ragazzi di Bicchi devono vincere ad ogni modo per continuare a sperare nella salvezza. Osserva il turno di riposo il Valdelsa Basket.