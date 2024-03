Basket DR1. Asciano primo, Nesi Tappezzerie insegue

Sono arrivati risultati importanti e qualche verdetto ufficiale nella dodicesima giornata di ritorno del girone C di Divisione Regionale 1. La capolista Advinser Asciano non ferma la sua marcia battendo il già retrocesso Cus di coach Bicchi per 71-54. Un successo che consente al team delle crete di mantenere la vetta ad una sola giornata dal termine della prima fase. Ad inseguire Asciano a soli 2 punti di distanza c’è la Nesi Tappezzerie Poggibonsi. I giallorossi di Franceschini battono la Parmolaia Maginot 66-57 al termine di un match equilibrato e combattuto. I valdelsani tengono così ancora viva una fiammella per poter raggiungere il primo posto che si deciderà dunque all’ultima giornata. La Maginot invece brinda il matematico accesso ai playoff da ottava. A far festeggiare i senesi è la vittoria della Simus Monteroni a Montespertoli (55-62). Il team di Collini resta così in terza posizione dietro ad Asciano e Poggibonsi, togliendo a Montespertoli la possibilità di raggiungere i playoff. Vittoria molto importante anche per il Valdelsa Basket. Nello scontro diretto dove in palio c’era un migliore posizionamento nella griglia playoff i ragazzi di Lanza battono la Virtus Certaldo 78-63, superandola in classifica e portandosi così al sesto posto.