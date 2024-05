Basket dr1. Big match per il Jolly contro gli Stars. Reggiolo sfida Castelfranco

Tris d’impegni in DR1 per le formazioni reggiane nella terzultima giornata di ritorno di regular season. Il via alle 21 con la trasferta bolognese del fanalino Nubilaria (8), che sfida il Veni Basket San Pietro in Casale (30); alle 21,15 tocca alla Pallacanestro Reggiolo (26), che al PalaMagnani attende i modenesi di Castelfranco (34): contro un’avversaria decisamente in forma, Gaudenzi e compagni puntano a riscattare lo stop maturato sul campo della capolista Giardini Margherita.

Alle 21,30, infine, tocca al Basket Jolly (30), di scena alla Primo Maggio contro i pari classifica degli Stars Bologna (30).