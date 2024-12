Basket Dr1. Binzago piegata dalla capolista

La Pob Binzago fallisce l’esame capolista. La Carpe Diem sbanca il PalaMartesana di Bussero (il campo prescelto dove scontare la squalifica dopo i fatti contro Paderno) 71-59 e consolida il proprio primato lasciando il quintetto di Tato Grassi a quota 14 punti. Per i lecchesi di Calolziocorte è la vittoria di fila numero 11 maturata nel secondo quarto in cui i binzaghesi soffrono la difesa asfissiante dei padroni di casa segnando appena 9 punti contro i 24 degli avversari. Sale invece solitaria al terzo posto del girone Est C di Divisione Regionale 1 il Team 86 Villasanta che si aggiudica lo scontro ad alta quota contro la Pezzini Morbegno 91-83.

Nel raggruppamento Est D l’unica a sorridere è la Dipo Vimercate corsara a Bergamo contro l’Excelsior. Dopo il +18 del terzo quarto, gli orobici rientrano e mettono la freccia. La differenza nel finale la fa Gabaldi (classe 1979) che segna 15 punti nel secondo tempo portando i suoi al successo. Trasferta bresciana meno fortunata per i Canarins che si fermano sul campo del Tazio Magnin Gussola (80-75). Lo stesso dicasi per Biassono nel posticipo del lunedì sera fermata da Sarezzo 71-61.

Ro.San.