Basket DR1. C’è Maginot-Campi. Simus ‘armata’ a casa Calenzano

L’anticipo di ieri sera tra Valdelsa Basket e Synergy Valdarno ha aperto il programma della dodicesima giornata di andata del girone B di Divisione Regionale 1 che questa sera mette in palio importanti punti salvezza nella sfida delle 21 del PalaPerucatti tra la Parmolaia Maginot e la Union Campi Bisenzio. I ragazzi di Locatelli affrontano i pari classifica fiorentini in un match fondamentale per la corsa al mantenimento della categoria. Allo stesso orario odierno è la volta anche della Simus Monteroni di coach Rossi che sul parquet di Calenzano va alla ricerca del riscatto dopo 3 ko consecutivi.

Domani pomeriggio alle 18 tocca invece alla Nesi group Poggibonsi. La formazione allenata da coach Franceschini è di scena a Vaiano contro i locali della Pallacanestro Valbisenzio, attualmente secondi in classifica. Una vittoria dei giallorossi accorcerebbe ancora di più una classifica quanto mai compatta nelle posizioni centrali. Alle 18,30 di domani chiude invece il programma la sfida tra Advinser Asciano e Montespertoli. La compagine delle crete attende la visita di una compagine esperta e qualitativamente di alto livello che in classifica insegue i biancoblù a soli 2 punti di distanza.