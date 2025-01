Basket dr1. Colpo di mercato:. Mulazzani approda in casa Tiberius

Il primo campionato minors a ricominciare è la Divisione Regionale 1 e il botto arriva da casa Tiberius. Alla corte di coach Brienza, infatti, arriva Filippo Mulazzani, classe 2004, un giocatore che ha cominciato la stagione a Coriano in Dr2 ma che ha dimostrato a Santarcangelo di valere almeno la Serie C. Un innesto di valore assoluto, con i riminesi che però perdono per parecchio tempo Michele Amadori, infortunatosi al legamento crociato. Il Tiberius torna in campo stasera a Faenza in casa di un top team come il Raggisolaris (ore 21). Impegnati invece in casa i Villanova Tigers (ore 21), che alla Tigers Arena aspettano l’International Imola e vogliono sfruttare il fattore campo per accumulare punti alla ricerca di playoff. In casa anche Riccione, che alle Fontanelle ospita Lugo (ore 21) per provare a dare la caccia alle prime cinque posizioni.