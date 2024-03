Basket DR1. Colpo esterno del Jolly. Icare, vittoria a sorpresa

Colpo esterno del Basket Jolly (20), corsaro in terra bolognese nella quinta di ritorno di DR1. Trascinata dai 16 punti di Costoli e dai 14 di Riccò, la formazione cittadina si impone 56-50 sul campo del Basket Voltone (24). A Casalecchio, invece, il Basketreggio (16) va kappao sotto i colpi della Polisportiva Masi (24), nonostante ben 4 uomini in doppia cifra, tra cui il 45enne Giudici (16), presidente provinciale della FIP. Vittoria a sorpresa, invece, per l’Icare Cavriago (10), che supera 78-70 al PalaAeB la resistenza di una Pallacanestro Reggiolo (20) che continua a difettare di continuità di rendimento: i padroni di casa, in questo modo, salutano almeno temporaneamente l’ultima piazza, lasciandola al Nubilaria (8), che ha posticipato al 27 marzo la trasferta di Castelfranco (20).