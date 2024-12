Basket dr1 e dr2: le gare. L’Easy Car e la Grifo non riescono a gioire

Si ferma l’Easy Car International. I biancorossi incappano nella sconfitta per 69-61 a Lugo dopo una gara in cui i ragazzi di Dalpozzo sono rimasti attaccati per quaranta minuti con tenacia, senza riuscire a mettere il naso avanti. Prestazione positiva per Poloni, top scorer con 16 punti, ben coadiuvato da Basciani (11) e Baldassarri (10). Prima della sosta natalizia tornerà in campo questa sera alle 21:15 a Bertinoro per recuperare la sfida contro il Gaetano Scirea, mentre venerdì alle 21 ospiterà alla Ravaglia i Raggisolaris Academy. In Divisione Regionale 2 la Grifo Imola cade in casa della capolista Bellaria per 53-50 non riuscendo a portare a termine una rimonta guidata dal solito Pirazzini (19 punti). Il prossimo impegno per la Grifo sarà venerdì alle 21:35 a Faenza.

l.m.