Basket serie A2: collaborazione con Arop, consegnati i regali ai piccoli ricoverati all’Infermi. I giocatori della Rinascita vanno a canestro per i bambini

In occasione delle festività natalizie, Rinascita Basket Rimini collabora con Arop per la consegna dei regali ai bimbi ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. Sono stati Alessandro Grande, Pierpaolo Marini, l’amministratore delegato Paolo Carasso e il responsabile marketing e comunicazione Simone Campanati a far visita martedì al reparto nelle sembianze di Babbo Natale per stare vicino ai piccoli degenti. Proprio Arop, l’Associazione riminese di oncoematologia pediatrica, aveva raccolto i desideri dei piccoli nelle settimane precedenti. "Sono contento di poter condividere fin dal giorno della nostra nascita questo percorso insieme ad Arop, un’associazione fatta di persone serie, riminesi, che stimiamo – ha commentato Paolo Carasso –. Ogni volta che portiamo avanti un’iniziativa, ci leghiamo a loro per portare valore da ambo le parti. Siamo contenti di poter andare a incontrare i bimbi, portargli i regali e fargli vivere, per quanto possibile, un Natale più sereno e gioioso. Come amministratore delegato di Rinascita, sono veramente contento e fiero di poter aiutare e sostenere questa associazione di Rimini. Voglio ringraziare Roberto Romagnoli, Ester, Marina e soprattutto la dottoressa Pericoli, a cui dobbiamo sempre immensamente tanto per il lavoro che fa: sia per le sue competenze sia per la qualità, dal punto di vista professionale, ma anche per la sua umanità. Per noi rimane un punto di riferimento eccezionale. Quindi, un grande applauso a lei e a tutto il mondo di Arop".