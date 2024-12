Cassius Winston brilla nella sconfitta della Unahotels: 22 punti e 9 assist

Jaylen BARFORD (24 minuti, 4/7 da 2, 2/2 da 3, 2/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 assist, 1 stoppata, 16 punti) Primi 20’ di buon livello, dove toglie le castagne dal fuoco ai suoi nel momento peggiore. Cala nel prosieguo e Priftis lo tiene in panchina a lungo, forse troppo nell’ultimo quarto. Voto 6

Filippo GALLO (1 minuto, 0/1 da 2, 1 rimbalzo, 0 punti) N.G.

Cassius WINSTON (32 minuti, 4/7 da 2, 2/9 da 3, 8/9 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 9 assist, 22 punti) Alla fine risulta il migliore, perché in fase offensiva è il più costante, anche se paga tantissimo dazio in retroguardia dove non mette adeguata aggressività. Nel finale prova a prendersi in spalla la squadra ma con poca lucidità. Voto 7

Mouhamed FAYE (19 minuti, 2/3 da 2, 2/4 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 stoppata, 6 punti) Troppe incertezze, sia in attacco che in difesa. Momo è in fase “down”, può capitare. Auspichiamo, per lui e per la Unahotels, che si riprenda in fretta. Voto 5

Stephane GOMBAULD (18 minuti, 1/3 da 2, 3/4 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 12 punti) Scombina i piani difensivi avversari con tre “bombe” di fila in avvio di terzo quarto. E appare tra i più lucidi, anche se si prende anche lui troppe pause in retroguardia. Per il finale Priftis gli preferisce Faried, a nostro avviso sbagliando. Voto 6.5

Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 1/2 da 2, 1/1 da 3, 1 persa, 2 assist, 5 punti) Così come a Sassari domenica scorsa, anche in Coppa mette un paio di canestri di alto peso specifico ed è il biancorosso con più “garra” nella serata. Pure troppa quando si fa affibbiare un ingenuo antisportivo in un momento delicato, ma non è lui il colpevole della sconfitta. Voto 6

Michele VITALI (21 minuti, 1/2 da 2, 0/1 da 3, 1 rimbalzo, 3 perse, 1 recuperata, 3 assist, 2 punti) Il capitano ci mette la consueta generosità, ma non riesce a incidere. Voto 5

Kenneth FARIED (17 minuti, 2/5 da 2, 0/1 da 3, 1/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 stoppate, 5 punti) All’esordio davanti al pubblico amico, ci mette quantità industriali di energia ma non altrettanta concretezza ed efficacia. Buona presenza a rimbalzo. Voto 5.5

Sasha GRANT (18 minuti, 2/2 da 2, 2/5 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 6 punti) Solito copione: alterna buone cose a letture errate, che prevalgono sulle prime. Voto 5.5

Matteo CHILLO (8 minuti, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 2 punti) Esegue l’abituale mandato, ma con diverse sbavature. Voto 5.5

Kwan CHEATHAM (25 minuti, 0/2 da 2, 1/4 da 3, 2/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 assist, 2 stoppate, 8 punti) Serataccia per il lungo biancorosso che non trovando ritmo e incisività al tiro, perde mordente pure in difesa e compie scelte poco lucide tecnicamente. Voto 5

Gabriele Gallo