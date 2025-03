Basket DR1. E’ super Asciano!. Monteroni battuto. Poggibonsi ride

La Advinser Asciano non si ferma più: con una prestazione tecnicamente e mentalmente solida i biancazzurri di coach Totaro si aggiudicano il derby in casa della Simus Monteroni portando a 14 la serie di vittorie consecutive. La formazione delle crete allunga nel terzo periodo, subisce la rimonta dei locali, ma nel finale non sbaglia un colpo aggiudicandosi la vittoria di fronte ad un palazzetto gremito. Primi 20’ equilibrati: Monteroni sembra più viva in avvio, ma Asciano risponde e chiude sul +5 a metà gara. Nel terzo parziale la squadra ospite tenta l’allungo portandosi a +12. I locali non ne vogliono sapere di mollare e minuto dopo minuto rosicchiano punti agli avversari arrivando a impattare a quota 54 a 3’ dalla fine. Negli ultimi minuti però la Advinser ritrova lucidità e non sbaglia più niente imponendosi 57-66 e consolidando la seconda posizione in attesa dello scontro al vertice di domenica prossima contro la capolista Certaldo.

Torna al successo la Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi che al Bernino batte i Jokers Legnaia 88-72 (Del Cucina 25, Ceccatelli 8, Giorgi 13, Mucci 1, Borgianni 14, Ravenni, Testi, Figus 4, Rumachella ne, Maestrini 12, Juliatto 11). I giallorossi giocano una buona partita soprattutto in attacco indirizzandola nettamente in loro favore. I punti di Del Cucina, top scorer dell’incontro, sono decisivi nell’economia del match. Grazie a questo successo la Paolo Nesi riprende la corsa verso i playoff dopo 2 ko consecutivi. Così coach Franceschini: "Partita vinta nel secondo tempo mettendo in campo quello che questa squadra può essere. Nel terzo e nel quarto periodo abbiamo giocato una pallacanestro di assoluto livello. Attenzione, gioco di squadra, intensità e soprattutto ci siamo presi tiri con fiducia senza aver paura degli errori. Dobbiamo lavorare per essere costanti per tutti i 40 minuti".