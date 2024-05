Basket Dr1: finale amaro di stagione per la compagine biancoblù. Sconfitta anche per l’International per mano di Faenza. La Grifo battuta da Omega: è retrocessione La Grifo Imola retrocede in Divisione Regionale 2 dopo la sconfitta contro l'Omega. L'Easy Car International, già salvo, perde a Faenza.