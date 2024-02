Basket DR1. Giornata speciale con doppio derby di marca senese

Doppio derby senese nella sesta giornata di ritorno del girone C di Divisione Regionale 1. Nella terza partita in 7 giorni, vista la disputa del turno infrasettimanale, si affrontano domani pomeriggio alle 18 Valdelsa Asciano e Monteroni Maginot. Al PalaFrancioli di Colle i padroni di casa di Lanza tenteranno lo sgambetto alla capolista. La formazione di coach Totaro si trova infatti al primo posto in solitaria, forte del successo casalingo di mercoledì contro il Galli. In Valdarbia si giocherà invece lo scontro tra la Simus di coach Collini e la Parmolaia di Papi. Entrambe le squadre sono in un buon momento di forma ed hanno conquistato 2 punti fondamentali nelle rispettive gare del turno infrasettimanale. Monteroni con un successo può puntare il primo posto mentre la Maginot, oltre a blindare la salvezza, può iniziare a guardare anche le formazioni che la precedono in classifica. Trasferta proibitiva domani sera alle 20.30 per il Cus di coach Bicchi. Gli universitari, alle prese con la lotta salvezza, scenderanno in campo sul parquet di una delle formazioni più in forma del momento, il Galli San Giovanni Valdarno. Il programma di giornata si apre però questa sera a Firenze dove Poggibonsi scende in campo contro Legnaia (palla a due alle 21,15).