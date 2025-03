Basket DR1. Grande vittoria della Simus Monteroni che supera ValBisenzio

Grande vittoria per la Simus Monteroni che apre il decimo turno di ritorno di Divisione Regionale 1 con una sonora vittoria contro ValBisenzio. Di fronte alla terza forza del campionato la compagine di coach Rossi gioca una gara quasi perfetta comandando dal primo all’ultimo minuto. Parte subito forte la formazione locale che al primo intervallo ha già doppiato gli avversari (20-10). La reazione degli ospiti arriva nel secondo periodo quando ValBisenzio accorcia portandosi sul -5 alla pausa lunga. Il terzo periodo è equilibrato ma Monteroni riesce a mantenere inerzia e vantaggio chiudendo la terza frazione sul 48-40. L’allungo decisivo della Simus arriva negli ultimi 10 minuti. Banchero e compagnia riescono a giocare con grande fluidità in attacco concedendo pochissimo dall’altra parte del campo. Monteroni allunga non modo deciso chiudendo la partita con un netto 71-53 (Banchero 24, Perinti 5, Starnini, Muzzi 2, Santini 4, Manetti, Lenardon 6, Santini 15, Tognazzi 5, Spaggiari, Bovo 10). Sono 2 punti molto pesanti per la compagine senese che compie un ulteriore passo avanti verso un piazzamento nei playoff e con una gara in meno (contro Sestese) rispetto al resto del gruppo in lotta per un piazzamento tra le prime 8. È stata invece rinviata la gara prevista per ieri sera tra Calenzano e Valdelsa Basket. A causa dell’emergenza maltempo la partita slitta al 14 aprile prossimo. Nelle gare odierne spicca il derby tra Paolo Nesi Tappezzerie Poggibonsi e Advinser Asciano (palla a 2 alle ore 18 al Bernino). Allo stesso orario scende in campo anche la Parmolaia Maginot impegnata sul difficile parquet della Gea Grosseto.