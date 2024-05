Basket dr1. I Dolphins sperano. Tigers, arriva un ko

Con una gran vittoria a Granarolo, i Dolphins tengono viva la speranza playoff in questa regular season di Dr1 agli sgoccioli. L’incredibile gruppo allenato da Maurizio Ferro prosegue nella striscia vincente e anche nella tana della rivale più diretta fa la voce grossa. Per Russu e compagni un 74-77 maturato nel secondo tempo. Ora la squadra è a -2 da Granarolo a due giornate dal termine. Il tabellino: Gardini 25, Russu 19, Rosario Cruz 12, Ka 6, Capelli 5, Gori 4, Renzi 3, Mainetti 3, Borla, Mainardi. All.: Ferro.

Niente da fare invece per i Villanova Tigers, che cedono in casa a Castel San Pietro 60-72, nonostante un Giacomo Zannoni autore di 30 punti, la metà del bottino totale della squadra. Dall’altra parte è Pedini l’hombre del partido, l’uomo chiave nei momenti importanti del match. Il tabellino: Zannoni 30, Polverelli 8, Ceccarelli 5, Bomba 4, Mussoni 4, Bollini 3, Raffaelli 3, Zanotti 3. All.: Amadori. La classifica: Argenta 48; Budrio e 4 Torri Ferrara 46; Granarolo 40; Riccione 38; Massa 36; Villanova Tigers 32; Forlimpopoli e Baricella 30; Cesena e Imola 26; Castel San Pietro e Bertinoro 24; Faenza 22, Omega 16; Grifo 14; Russi 12.