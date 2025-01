Basket dr1. I Tigers trionfano nel derby con Riccione. Il Tiberius sbanca Imola con autorevolezza

Super vittoria dei Villanova Tigers nel derby di Dr1 con Riccione. La squadra di coach Miriello ha condotto per tutto l’incontro davanti a una bella cornice di pubblico ed è passato dal +12 di fine 1° quarto (26-14) all’abbondante +26 di metà gara (57-31). Di lì in poi i Tigers sono andati sul velluto, pur se Riccione è stata brava ad accorciare nel quarto periodo fino al 93-81 conclusivo. In casa Tigers ben oltre il ventello Vandi (25) e Zannoni (24). Per Riccione 25 di Russu e 18 di Rosario Cruz. Vince anche il Tiberius, che sbanca Imola con autorevolezza (59-72) e si lancia ancora di più nella corsa al quinto posto, l’ultimo utile per i playoff. Top scorer dell’incontro Gamberini e Mulazzani, entrambi a 15. La Dr1 riprende già oggi, con Riccione che ospita Imola alle 21. Domani alle 18 il Tiberius accoglierà alla Sforza il Gaetano Scirea Bertinoro, mentre i Villanova Tigers viaggeranno verso Cesena (21).