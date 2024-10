Basket Dr1. I Tigers trovano il primo sorriso nel derby contro i Dolphins

Settimana sull’ottovolante, per le squadre di Dr1 del territorio. Si sono infatti giocati due turni e per qualcuno è arrivata anche la prima vittoria. È il caso dei Villanova Tigers, che dopo il ko in casa dell’International Imola nell’infrasettimanale (84-77, 23 di Signorini e 22 di Vandi), vanno a sbancare il campo dei Dolphins Riccione. All’impianto delle Fontanelle finisce 67-73 un match con assenze di prestigio su entrambi i fronti: out Russu per i padroni di casa e Zannoni per gli ospiti. Riccione, che aveva perso anche a Lugo (81-77, 18 di Rosario Cruz), è in un momento no, con tre ko di fila dopo la vittoria all’esordio stagionale.

I tabellini del derby, Dolphins: Rosario Cruz 24, Bonfè 16, Russu ne, Protti ne, Amatori 12, Capelli 3, Curcio 8, Ka 4, Borla, Diakhoumpa, Mariotti. All.: Ferro. Tigers: Vandi 20, Zannoni ne, Donnini ne, Polverelli 14, Guiducci 6, Ceccarelli 2, Signorini 16, Tamburini, Bollini 11, Buo 4. All.: Miriello. Intanto molto bene il Tiberius, che recupera domani la gara col Raggisolaris Faenza ma intanto batte con autorità l’International Imola (80-67). Il tabellino: Del Fabbro 17, Gamberini 16, Amadori 1, Stabile 5, Nuvoli 3, Innocenti 2, Campajola 4, Buo 14, Antolini, Calegari 2, Serpieri 8, Bernabini 8. All.: Brienza.