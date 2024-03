Basket dr1. I Villanova Tigers a caccia di conferme

Dopo il colpo esterno, i Villanova Tigers cercano conferme nel turno di questo weekend di DR1. I villanoviani, vincenti a Cesena dopo una gara a punteggio alto (89-91, 27 di Zannoni), ritrovano la palestra amica per continuare a macinare punti alla ricerca dei playoff. Stasera alla Tigers Arena (21.15) c’è la capolista Argenta. Un bel test per il gruppo di Amadori. "Ci sarà da soffrire, ma partite come questa sono belle da giocare e tutte da vivere" dice il coach. A riposo i Dolphins di Ferro, che nello scorso weekend hanno messo a segno un bel colpo in casa dell’Omega Bologna (84-87 al supplementare). A spuntarla sono stati gli ospiti, forti delle prestazioni di Russu (24), Gardini (15) e Fornaciari (11).